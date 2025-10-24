Звезди от НБА са задържани за незаконен хазарт в САЩ
кадър: БНТ
Звезди от националната баскетболна асоциация и членове на мафиотски фамилии са сред повече от 30-те задържани за незаконен хазарт в Съединените щати, съобщи ФБР.
Арестите са в рамките на два различни, но свързани случая.
Обвиняемите по първия отговарят за използване на вътрешна информация и промяна в играта на спортистите с цел манипулация на залозите.
По втория случай има 31 обвиняеми за участие в манипулирани незаконни игри на покер, допълва БНТ.
Те отговарят за използване на специално оборудване, включително контактни лещи и рентгенови лъчи за разчитане на картите на другите играчи и манипулирани размесвания на картите.
Жертвите били подлъгвани с обещания за игра с някои от големите баскетболни звезди.
Според директора на ФБР Каш Пател "умопомрачителната" измама е за десетки милиони и е продължавала години наред. Разследването и по двата случая продължава и не са изключени още арести.
