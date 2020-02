"Звездите" си разпределиха "Оскарите"

В Лос Анджелис в момента се провежда 92-ата церемония по награждаването на Американската киноакадемия. За втори път поред (и в историята) церемонията се провежда без водещ, пише Блиц.

Вече ви съобщихме, че Брад Пит спечели наградата „Оскар“ за най-добър поддържащ актьор за ролята си в „Имало едно време в Холивуд“ (Once Upon a Time in Hollywood). Актьорът пребори конкуренцията в тази категория на такива имена като Джо Пеши и Ал Пачино, номинирани за участието си във филма „Ирландецът“, Том Ханкс за "Красив ден в квартала" и Антъни Хопкинс за "Двамата папи".Актрисата Лора Дърн пък беше отличена с наградата "Оскар" на Американската киноакадемия за поддържащата си роля във филма "Брачна история". За победата в категорията за най-добра поддържаща актриса номинирани бяха още Скарлет Йохансон ("Заека Джоджо"), Флорънс Пю (Малки жени), Марго Роби (Скандал) и Кейти Бейтс (Делото на Ричард Джуъл).Ето кои още са победители:Най-добър поддържащ актьор - Брад Пит ("Имало едно време ... в Холивуд").Най-добър пълнометражен анимационен филм - "Играта на играчките 4"Най-добър оригинален сценарий - Понг Джуун Ху и Хан Джин Вон ("Паразити")Най-добър адаптиран сценарий - Таика Уайтити ("Заекът Джоджо")Най-добър късометражен анимационен филм - "Любов към косата"Най-добър късометражен филм - "Прозорец отсреща"Най-добър дизайнер на костюми - Жаклин Дуран ("Малки жени")Най-добър документален филм - "Американска фабрика"Най-добра актриса в поддържаща роля - Лора Дърн ("Брачна история")Най-добрият кратък документален филм - „Научете се да карате сноуборд във военна зона (ако сте момиче)“Най-добър звуков монтаж - Доналд Силвестър ("Форд срещу Ферари")Най-добър звук - Марк Тейлър и Стюарт Уилсън ("1917")Най-добрата операторска работа - Роджър Дикенс ("1917")Най-добър монтаж - Майкъл Маккаскър и Андрю Бъкланд ("Форд срещу Ферари")Най-добрите визуални ефекти - Гийом Рошрон, Грег Бътлър и Доминик Туохи ("1917")Най-добър грим и прически - Казу Хиро, Ан Морган и Вивиен Бейкър ("Скандал")Най-добър муждународен филм - „Паразити“Най-добър саундтрак - Хилдур Гууднадутир (Жокера)Най-добрата песен - Елтън Джон и Бърни Топин Обичай ме отново ("Рокетмен")Най-добър режисьор - Понг Джун-хо ("Паразити")Най-добър актьор - Хоакин Финикс (Жокера)Най-добра актриса - Рене Зелуегър ("Джуди")Най-добър филм - „Паразити“

