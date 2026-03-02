Звездният репортер Борислав Борисов: Ето как ме оперираха в България и в Турция

кадър: Borislav Borisov, фейсбук

Преди дни в изповед в профила си във фейсбук, звездният репортер Борислав Борисов разкри, че от години има сериозен проблем с окото и многократно се е налагало да се подлага на различни интервенции.

Днес той беше още по-директен и разкри част от премеждията, през които е преминал.

Ето какво обяви:

Преди 5 години по същото време отново са ме оперирали… И вижте как са ме опаковали като мумия. Цялата глава е в бинтове, сякаш съм бил на военна мисия. Направо си изглежда страшно. Другата снимка е ясна - от тази година в Турция. И интересното е, че и двете операции са на едно и също око.

И повярвайте ми, хора, през годините направих всичко по силите си да не стигам до операции, но нито един доктор в България не успя да ми оправи проблема. Ама нито един. Както виждате, дори преди 5 години пак са ме оперирали. Това беше в една клиника в Княжево и ми е втората операция от многото. Първата беше в Токуда.

Споделям това, защото толкова много хора ми писаха, че имат проблеми с очите от български доктори, че ми стана много мъчно. И много майки ми пишат на мен, че дечицата им са с ечемици и други казуси и ме питат какво да правят. А аз не съм доктор. Смятайте колко хора да отчаяни, че видят ли някой, дето си е решил нещо със здравето, веднага го питат. Имаше една майка, дето ми сподели, че детето ѝ има 5-6 ечемика по очичките и никой не може да помогне в България. Жалко, много жалко.

И постоянно ме питат за този доктор в Турция, дето е решил моя проблем. Ей, хора, чувствам се супер, обаче не знам дали ми е решил проблема, защото времето ще покаже. Засега мога с 2 ръце да кажа, че е така, но времето е най-добрият отговор. Аз докторът съм го сложил като контакт в другите ми публикации. А този доктор трябва накрая да ме позлати, че такава реклама без пари му направих, че бая българи му писаха. Ама нека! Със здравето не се търгува - щом съм доволен, споделям. За какво да го крия? Ако имам дете и е болничко, ще търся как да му помогна. На едно детенце да съм дал добър доктор, то просто няма как да съм по-щастлив.

Но ето виждате. Тука в България операцията, която ми правиха, е болезнена, чака се 2 седмици за нея, бавно възстановяване и накрая те опаковат сякаш си герой от войната. Направо изглежда стресиращо. В Турция всичко мина бързо, непланувано и със скоростно възстановяване. Такива са фактите.

Ако трябва да избирам, пак бих отишъл в Турция, но в България не. И за финал ще ви напомня как докторката ми я България ме лекува с месеци, накрая каза, че без операция няма да се оправя, оперира ме, никога не се възстанових, пак ме лекува от нейната операция и накрая каза, че нищо не може да направи и ме заряза.

Та отидох в Турция. Докторът никога не беше виждал, направо ме оперира на момента и се оправих за няколко дни. И ми изписа обаче дълго лечение за разлика от България, дето чакаш сам да се оправиш. В България ти предписват само едни капки. От Турция имах 6-7 вида неща, които редувах по план цели 3 седмици, дори когато видимо бях добре.

Това го споделям за всеки, който ми е писал. Спрете да се чудите, рискувайте и отидете да си оправите проблемите в Турция. Защото чета събощенията ви и някои ваши проблеми не търпят отлагане. Щом не са ви оправили досега, не си губете времето. За съжаление качествено здравеопазване почти не остана у нас.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!