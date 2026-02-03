Звездният репортер Борислав Борисов: Нека покажат списък с IP адресите на всички гласували, за да проверим каква е истината!

кадър: Borislav Borisov, фейсбук

Малко след победата на Дара в българската селекция на "Евровизия", звездният репортер Борислав Борисов изрази съмнения за гласуването и реалният зрителски вот.

Тогава той обяви:

"Скриха гласуването, защото знаеха, че ако го покажат, ще е ясно, че Дара няма да е първа" , заявява Борислав Борисов. Той подчертава, че Михаела Маринова е била реалният шанс на България за успех във Виена заради нейното "огромно гласище", но е била пренебрегната заради предварително подготвени схеми.

"На всеки стана ясно, че конкурсът е изманипулиран. И това е обидно за всеки един от участниците там" , допълва Борисов, посочвайки, че дори Керана и екипът ѝ са знаели името на победителя минути преди официалното му обявяване.

.Днес самата Дара обяви, че е на "кантар" дали да участва в конкурса, но тази вечер обяви, че все пак ще представи България.

Ето как реагира на това звездният репортер:

Никой никога не е бил против Дара. Всеки човек, който поне малко разбира от музика, знае, че Дара е уникален артист. Пее, танцува, имитира, прави шоу на сцената.



Проблемът на обществото идва от това дали конкурсът за Евровизия е минал по регламент и дали има манипулации в него. А когато толкова много хора се съмняват, значи е хубаво да го поставим под въпрос.



Казвам само 3 основни факта отново - много хора са искали да гласуват, но не са успели, защото им пишело, че гласът им е отчетен без дори да са гласували. Факт 2 - скритият вот без да следим в реално време резултатите. Факт 3 - скрийншотите от кода на сайта. Нека покажат списък с IP адресите на всички гласували, за да проверим каква е истината.



Но това няма никакво отношение към Дара. Тя е артист. Тя е нашето оръжия за Евровизия. А знаем, че не оръжието е виновно, а този, който натиска спусъка и по какъв начин го прави.



Сигурен съм, че който и от певците да беше спечелил, щяхме да го подкрепим. Защото всеки беше качествен. И не мога да се съглася, че българите сме злобни и видиш ли мразим победителите. Не е така. Не харесваме, ако усетим, че може да ни манипулират. Не харесваме всичко да е под въпрос дали е преминало по честен начин. Не харесваме да ни лъжат в очите.



Но харесваме Дара и знаем какъв артист е. Не бива да се отказва, а цялата тази енергия да я трансформира в качествена музика, която да представи България на Евровизия по най-добрия начин.



И тази снимка е от наградите за “Певица на годината”, която впрочем е взимала не веднъж. И защото я заслужава.



Аз лично подкрепям Дара, но моля ви простете ми, че поставям под въпрос как е преминало гласуването. И смятам, че с право.

