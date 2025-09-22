"Звук и светлина": 2400 прожектора и 140 светкавици озаряват Царевец в зрелищен спектакъл

кадър: бТВ

Български и чешки учени създават впечатляващия спектакъл „Звук и светлина“ преди 40 години.

„На много места в света, където съществуват подобни програми, има и дикторски текст, който остава неразбираем. Тук художественият екип решава основната част да бъде само с изразните средства на звука и светлината“.

Това каза в предаването „Тази сутрин“ Тодор Кънчев, технически отговорник на спектакъла „Звук и светлина“.

„Авторският колектив се опитва да пресъздаде историята на България, може да се видят първият и вторият Златен век. Това е огромно съоръжение, разположено на 120 декара на територията на хълма. 2400 прожектора са разположени на 511 стълба, 140 светкавици, камбани, това се командва от централизирана компютърна система и за онези години впечатлява начинът, по който е изграден от чешки екип“, посочи още Кънчев.

В изложба могат да се видят първото художествено осветление на Царевец, първият компютър, който е управлявал системата.

Тази вечер след тържествената заря-проверка всички жители и гости на Велико Ттрново ще могат да се насладят на зрелищния спектакъл „Звук и светлина“.

