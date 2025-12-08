Звяр от Изток се насочва към България

Кадър Фб

Ефектите от разпадането на полярния вихър започват да се проявяват на картите в Източна Европа, но дали „звярът от изток“ ще достигне или ще засегне нашата страна, е твърде рано да се каже, пише Метео Балканс.

Повечето модели прогнозират, че заради силното влияние на Атлантическия океан ще имаме положително НАО, което ще изиграе неблагоприятна роля във формирането на зимния сценарий в Източна Европа

