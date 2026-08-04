bTV: 52-годишен засече, преследва и умишлено блъска автомобил на майка с бебе в София

Снимка: МВР

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 52-годишен мъж за хулиганство и нанасяне на телесна повреда.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 2 август в района на кръговото кръстовище при село Волуяк, обвиняемият С.Г. при управление на лек автомобил, марка извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред.

Той засякъл друг автомобил, управляван от жена, а тя му свирнала с клаксон. След което обвиняемият спрял рязко своя автомобил пред този на жената, като й препречил движението, доближил се до нейния автомобил, обиждал я, псувал я и я наплюл.

Жената, която била в автомобила с майка си и малкото ѝ бебе, се опитала да се оттегли от местопроизшествието с управлявания от нея автомобил, а обвиняемият я последвал по локалното платно на бул. „Ломско шосе“.

Той предприел изпреварване, при което умишлено насочил своя лек автомобил към нейния и реализирал ПТП, след което слязъл от управлявания от него автомобил, приближил се към жената и ѝ казал: „Ще те пребия“.

Обвиняемият направил опит да издърпа със сила мобилното устройство от ръката на жената, която през това време подавала сигнал за случилото се и разговаряла с диспечер на телефон 112.

След това С. Г. удрял с юмруци в лицето съпруга на жената и му нанесъл лека телесна повреда по хулигански подбуди - на публично място, без основателна причина и без да е бил провокиран от пострадалия.

По случая се води досъдебно производство за престъпления. С.Г. е осъждан. Предвид възможността да извърши престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

На 4 август наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Редактор "Екип на Петел",

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