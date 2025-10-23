бТВ: Арестуваха шеф на пациентска неправителствена организация

снимка Булфото

Председател на неправителствена организация, защитаваща правата на пациентите, е задържан за престъпление. Според bTV той, заедно с актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион, са вързали и държали против волята му 20-годишно момче в продължение на часове.

Случаят е от събота, когато в блок в столичния квартал "Дианабад" идва полиция и арестува четирима мъже.

По информация на bTV до арестите се стига, след като преди около месец 20-годишно момче подава сигнал, в който казва, че на този адрес - в един от апартаментите, същите тези четирима мъже са го държали по принуда.

Живеещи в блока са разказали, че апартаментът, в който е извършено престъплението, е на доктор Станимир Хасърджиев – председател на неправителствена организация. Според източници именно той е един от арестуваните.

От СДВР не разкриват подробности, но казват, че по случая има досъдебно производство. А от Софийската районна прокуратура съобщават, че мъжете са задържани за “престъпление, при което е упражнена принуда с оръжие спрямо 20-годишно момче“.

В понеделник съдът е оставил Хасърджиев и мъжа, работил във Френския легион зад решетките. Актьорът и гръцкият модел са под домашен арест. А майката на пострадалия казва, че синът и в момента е в болница, заради странични реакции от коктейла от наркотици.

