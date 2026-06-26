bTV: Арестуваха шефа на ВиК Несебър и заместника му

снимка: Фейсбук, ОДМВР

Директорът и заместник-директорът на ВиК – Несебър са арестувани при специализирана полицейска операция, научи bTV.

По данни на разследването двамата са поискали 8000 евро от собственик на парцел в землището на село Кошарица, за да бъде присъединена новострояща се сграда към водопреносната мрежа. Според събраната до момента информация на инвеститора е било отказано да подаде официално заявление, като му било поставено условие първо да предаде поисканата сума.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура – Бургас.

Около 15:00 часа днес, непосредствено след предаването на парите, двамата са задържани в служебен автомобил на ВиК в близост до имота.

В момента продължават претърсвания и обиски в офиси на дружеството, както и на адреси, свързани със задържаните. Разследването продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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