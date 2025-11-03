bTV: Бившият шеф в „Автомагистрали“, помел коли в София, е имал предишни нарушения

Снимки: Булфото

Кадри от охранителни камери запечатват момента на удара, когато мощен автомобил помита шест паркирани коли на бул. „Витоша“ в София. Свидетели коментират, че се е чул силен тътен от удара.

Една от ударените коли е на Константин Атанасов. Според него автомобилът му се е преместил поне метър напред.

„Шофьорът беше нагъл. Тука хората се възмущават. Държеше се не неадекватно, а нагло. Имаше и едно момиче с него. То мълчеше тук, отстрани, и само се хилеше“, добави Атанасов.

„Той каза че е минал с 50 км/ч, което е абсурдно. Значи той блъска един джип, след това друг джип и след това тук, където три коли бяха ударени“, добави Боряна Колева, свидетел на инцидента.

По информация на bTV зад волана е 42-годишният Филип Маркулиев. Дрегерът на място отчита 1,7 промила алкохол в кръвта.

Маркулиев е бивш член на Съвета на директорите на държавното дружество „Автомагистрали“. Назначен е по време на служебното правителство на Стефан Янев, а два месеца по-късно е освободен по времето на кабинета на Петков.

Няколко месеца по-късно е едно от спряганите имена за директор на Националната компания „Железопътна инфраструктура“, но до назначението му не се стига.

През годините е работил в голяма пътностроителна фирма, а в момента е мажоритарен собственик на фирма за строителство, проектиране и надзор.

Днес не успяхме да се свържем както със него, както и с представител на фирмата му, посочва bTV.

Маркулиев е задържан за 24 часа, има образувано досъдебно производство в районната прокуратура.

Това не е първото му нарушение. През 2018 книжката му е била отнета заради алкохол в кръвта. Има и 14 фиша за превишена скорост.

Това не е първия инцидент на това място, а хората настояват да бъде сложена светлинна сигнализация заради стеснения в пътя, което според тях заблуждава шофьорите.

