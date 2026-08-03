bTV: Часът на смъртта на бизнесмена Владимир Янков - неустановен

Кадър - Загато

Часът на смъртта на бизнесмена Владимир Янков не може да бъде установен. Това показва съдебномедицинската експертиза по информация на bTV.

Основната версия за престъплението остава достъпът до криптоактивите на жертвата. Това казаха специалисти в предаването „Тази сутрин“ по bTV.

Преди седмица вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че вече има заподозрени. Бизнесменът беше открит мъртъв след пожар в края на юли в дома му в Банкя.

Според експертизата мъжът е убит, а след това запален, и голяма част от следите са унищожени, според източници на Би Ти Ви. Дълбоките увреждания по тъканите и някои от костите показват, че бизнесменът е бил измъчван, научи Би Ти Ви от свои източници.

Събраните досега доказателства показват, че извършителите са повече от един.

„И със сигурност извършителите, защото са повече от един човек със сигурност, са знаели какво правят. И така, тази версия за криптопортфейла на жертвата на мен ми изглежда най-правдоподобна. Тоест тези хора са знаели какво правят и какво искат от него“, казва Иван Савов, криминалист. Според Савов извършителите добре са познавали ежедневието на жертвата, но не са знаели ПИН кода, за да отключат портфейла му.

Експертът по киберсигурност Любомир Тулев обясни, че криптовалутите могат да се съхраняват по три начина, но за достъп до тях е необходима конкретна информация – ПИН код, seed фраза или достъп до акаунт. „И в трите варианта, за да вземеш този виртуален портфейл, най-образно казано, ти трябва да имаш физически достъп до човека, за да ти каже паролата, ПИН-а или да имаш достъп до неговата поща“, посочва Любомир Тулев, експерт по киберсигурност.

„В блокчейн света собствеността на портфейлите е анонимна, а самата транзакция е видима за всички участници. Разбира се, това би било човешка глупост, небрежност и грешка, ако си посочиш кой ти е портфейлът. Далеч съм от мисълта, че този бизнесмен е подал информация, за да може всички да му видят криптовалутата“, казва Тулев.

Една част от експертизите по случая още не са готови.

Редактор "Екип на Петел",

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