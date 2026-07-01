bTV: Дърво падна върху майка с две деца в София

Снимка Фейсбук, Етюд-и-те на София / Sketches of Sofia

Дърво падна върху майка с две деца в София.

Инцидентът се случи в градинката „Кристал“ след мощната буря, която връхлетя столицата.

Потърпевшите са били извадени, разказаха за bTV очевидци.

Буря, придружена от интензивна градушка и силни гръмотевици, се разрази над София.

Небето над града рязко се смрачи, а последвалият пороен дъжд превърна основни булеварди и улици в реки за броени минути.

Екипите на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община вече са на терен. Основните сигнали, подадени към спешния телефон 112, са за частично запушени улични шахти и завирявания на ключови кръстовища, паднали клони, наводнени подземни гаражи и приземни етажи.

Редактор "Екип на Петел",

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