bTV: Кола блъсна полицай на магистрала „Тракия“

Снимка Булфото

50-годишен полицай от РПУ-Стралджа е бил блъснат от кола на магистрала „Тракия“, научи bTV.

Полицейският патрул е изпратен на ПТП със самокатастрофирал шофьор на 303 км на магистралата, в посока Бургас. Докато работи по инцидента, полицаят е ударен на пътното платно от преминаваща кола.

Той е приет в Спешното отделение на болницата в Ямбол. По първоначална информация е без опасност за живота.

От полицията съобщиха за bTV, че сигналът за самокатастрофиралия автомобил е постъпил в 18:00 часа и незабавно към мястото е бил насочен полицейски екип.

Към 18:20 е постъпил сигнал, че малко преди местопроизшествието друг автомобил е загубил управление и е блъснал полицай.

След прегледа в болницата е установено, че полицаят има повърхностни-охлузни наранявания в областта на лявата ръка и лицето.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества и на двамата водачи на леките автомобили са отрицателни.

Няма други пострадали.

Движението е затруднено и се регулира от екипи на пътна полиция.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!