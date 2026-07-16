бТВ: Между 11 000 и 13 000 лева месечно е вземал шефът на БДЖ

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Между 11 000 и 13 000 лева месечна заплата е взел изпълнителният директор на „Холдинг БДЖ“ ЕАД през 2025 г. Това показва справка, която bTV изиска по Закона за достъп до обществена информация.

През януари, февруари и март заплатата на изпълнителния директор е била 11 308,50 лв. През април, май и юни сумата е 10 770 лв., през юли, август и септември – 11 308,50 лв., а през октомври, ноември и декември – 12 924 лв.

Заплатите на членовете на борда на директорите в началото на 2025 г. са малко над 5500 лева, а в края на годината са взимали 6462 лева.

През януари, февруари и март членовете на съвета на директорите са получавали 5654,25 лв. През април, май и юни сумата е 5385 лв., през юли, август и септември – 5654,25 лв., а през октомври, ноември и декември – 6462 лв.

Сумата от 152 000 лв. са получили управителят и одиторът в „БДЖ – Пътнически превози“ през 2024 г., сочи доклад на Агенцията за публичните предприятия и контрол.

Сигналите от пътници за кошмари при пътуване с влак из България не са един и два – от запалили се в движение локомотиви до пътници, бутали влака.

„Наклонът не беше голям и влакът не тръгна. Тогава на шега подхвърли, че явно трябва да бутаме влака. След малко машинистът пое идеята и с други мъже от влака слязоха и гледам – влакът тръгва назад“, разказва Йорданка Николаева.

От информация на БДЖ, изпратена до bTV, става ясно, че заплатата на управителя на „БДЖ – Пътнически превози“ се формира вече по нов начин – от значение е скоростта на влаковете и дали спазват разписанията, а не както е по закон – на база финансовите резултати на дружеството.

97% от влаковете са изпълнили разписанието си, съобщават за bTV от железниците.

„Предполагам, че това е по причина на БДЖ, а изключва закъсненията, които са по причина на НКЖИ. Всеки, който има възможност, би променил методиката, за да бъде в негов интерес. Тук не вярвам, че няма такова нещо“, коментира Петър Бунев, председател на Синдиката на железничарите в България.

За 2023 г. и 2024 г. дъщерното „БДЖ – Товарни превози“ работи на загуба. В първите 3 месеца на съответните години дружеството е на минимална печалба, информират от холдинга.

На този фон 273 000 лв. са взели директорът и одиторът според доклада на държавния контрол за двете години.

Високите заплати на шефовете на БДЖ са оправдани спрямо големината на дружеството, но ножицата спрямо заплатите на работниците в него е голяма, според синдикатите.

„Хората, които работят в компанията, не могат да се похвалят с по-добри възнаграждения. Там върви около 2500/3000 лв.“, казва още Петър Бунев.

„Не може в губещи предприятия, в които хората работят при потресаващи условия на труд и получават почти минимално възнаграждение, членовете на управителните съвети, генерални и изпълнителни директори да получават такива заплати. Не само че не е морално, но е брутално“, коментира Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията.

„Никой член на управителен съвет не може да получава повече от заплатата на президента“, казва още министър Пеев.

Думите му идват и след репортаж на bTV за заплатата на директора на „Български пощи“ от близо 20 000 лева месечно. Правителството готви нова методика за формиране на заплатите на ръководствата на държавните предприятия.

Редактор "Екип на Петел",

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