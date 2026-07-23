bTV: Шофьорът, причинил катастрофата с жертва край Владая, е служител в Министерството на финансите

Стопкадър бТВ

Шофьорът, причинил фаталната катастрофа край Владая, при която загина жена, има 9 пътни нарушения. По информация на bTV той е служител на Министерството на финансите.

Срещу него вече е повдигнато обвинение, но е пуснат на свобода. Само пред bTV говорят близките на загиналата жена.

„Това са вещите, които ми върнаха и останаха само от нея. Касетофонът от автомобила и нейната чанта. Отне ни я човекът, който я уби. Това е“, казва Ивайло Асенов, син на загиналата жена. 63-годишната Румяна е била зад волана на колата, връхлетяна от джип. Тя е съпруга, майка и баба на четири деца. Във фаталния момент пътува към работата си.

„Водачът, който е убиец на моята майка, се движи със 100% несъобразена скорост, като там участъкът има допълнителен знак, който ограничава при лоши метеорологични условия скоростта до 40“, казва Ивайло Асенов.

След сблъсъка мъжът и жената от джипа слизат, вижда се на видео. Отварят задните врати най-вероятно, за да видят децата, пътували с тях – бебе на 1 месец и дете на 4 години. До края на клипа обаче двамата не отиват при ударената от тях кола.

„Поведението на място е на хладнокръвен убиец. Не можеш да убиеш човек, да смажеш автомобила, с който се движи, гледа собствените си деца, семейство, и после гледа материалните щети на автомобила. Какъв човек трябва да сте?“, казва синът на загиналата жена.

По информация на bTV зад волана на джипа е бил мъж на име Антоний Сотиров. „Оказва се, че убиецът е служител на Министерството на финансите. Държавен експерт. Явно ще търси връзки“, коментира Русалена Ананиева, роднина на загиналата жена. От финансовото министерство отговориха, че до този момент при тях не е постъпвало официално уведомление от компетентните органи за настъпилата катастрофа.

„Поставените въпроси се отнасят до конкретно физическо лице и до обстоятелства, които не са свързани с изпълнението на служебни задължения или с осъществяваната от МФ дейност“, посочват от Министерството на финансите. От прокуратурата съобщиха, че на шофьора е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. От съобщението на държавното обвинение става ясно, че не е поискана по-тежка мярка за неотклонение и Сотиров вече е на свобода, но без шофьорска книжка.

„Направена ли е кръвна проба на водача за алкохол и наркотици?“, пита синът на загиналата жена.

„Искаме да се извади справка дали е бил системен нарушител и какъв шофьор е бил“, казва Русалена Ананиева.

От СДВР заявиха за bTV, че шофьорът има общо 9 фиша – 4 за превишена скорост, по две за това, че не е носил контролен талон и не е спазвал пътната маркировка, и 1 за управление на технически неизправно МПС.

„Това е снимка на майка ми, която намерих вкъщи. От по-младите години. Всеотдайна. Човек, който заслужаваше голямо уважение. Сега сме потърпевши ние. Утре може да е някой друг“, казва Ивайло Асенов.

Редактор "Екип на Петел",

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