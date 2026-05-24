bTV: След интервюто с Лаура Кьовеши - дойде право на отговор от Теодора Георгиева

Снимка: Европейска прокуратура

След интервюто ни от миналата седмица с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, в редакцията на bTV и "120 минути" постъпи искане за право на отговор от Теодора Георгиева.

Съгласно закона телевизията го представя дословно и без редакторска намеса.

"Уважаеми г-н Иванов,

Във връзка с интервюто на европейския главен прокурор г-жа Лаура Кьовеши, излъчено на 17.05.2026г. в предаването „120 минути“, упражнявам правото си на отговор, предоставено ми от Вашия екип относно публични твърдения, засягащи моята професионална дейност и статута ми на европейски прокурор от Република България. В интервюто беше направено изявление за „натиск“ от страна на българското правителство за моето назначаване за европейски прокурор. По-конкретно г-жа Лаура Кьовеши заяви, че “в другите държави-членки колегите, които са били класирани на първо място са били назначени, но под натиска на тогавашното правителство в България класирането е било променено и тя беше назначена“.

Назначението ми е извършено в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 и приложимите национални процедури и представлява валиден и окончателен институционален акт, утвърден чрез компетентните механизми на Европейския съюз. Последващо ретроспективно поставяне под съмнение на легитимността на това назначение чрез позоваване на „натиск“ без никакви доказателства за такъв, шест години след взетото от Съвета на Европа решение, поставя въпроси относно принципите на правна сигурност, институционална последователност и равно третиране. Следва да бъде отчетено също, че в практиката на държавите-членки на Европейския съюз, съществуват и други случаи, при които окончателно назначеният европейски прокурор не е бил първият класиран кандидат от Комитета по подбора. Такива са случаите например в Португалия и Белгия, назначени със същото решение на Съвета. В случая с белгийския прокурор последва съдебно оспорване, което бе отхвърлено от Съда на Европейския съюз, като това е единственият легитимен път за оспорване.

Поради това твърдението за „натиск“ не отговаря на истината. Всички въпроси, свързани с моето назначение, следва да бъдат отправяни към органа по назначаването – Съвета на Европейския съюз. Съгласно чл. 16 от Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура, класирането на Комитета по подбора не обвързва Съвета, а представлява препоръчително подреждане. След като получи обоснованото становище на Комитета по подбора, посочено в чл. 14, параграф 3, Съветът избира и назначава един от кандидатите за европейски прокурор на съответната държава членка. Ако Комитетът по подбора констатира, че даден кандидат не отговаря на условията, необходими за изпълнение на задълженията на европейски прокурор, неговото становище е обвързващо за Съвета.

В интервюто бяха направени и публични позовавания на дисциплинарни и административни процедури, без да бъде предоставен необходимият пълен процесуален контекст относно техния характер, обхват и резултат. Срещу мен няма друго дисциплинарно производство. Твърдението “това беше вторият път в който Колегията разглежда дисциплинарно производство срещу същия европейски прокурор от България. Никога не сме правили това за никой друг“-не отговаря на истината.

Европейската прокуратура няма приети правила за дисциплинарни производства срещу европейските прокурори. Такива липсват и в Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура. За това се прилагат правила по аналогия и то ad hoc т.е ‘‘за конкретния случай“.

Производството срещу мен започна след образувана от Българската прокуратура предварителна проверка въз основа на предполагаемо манипулиран запис и сигнал срещу мен за корупция от анонимен източник, на който е придаден вид, че е от името на издирвания бивш следовател Петьо Петров -Еврото. Не отговаря на истината твърдението, че съм предложена единодушно за уволнение, тъй като има въздържали се прокурори. Колегията е гласувала да се спре дисциплинарното производство и то да се изпрати на Комисията, Съвета и Парламента, които да упражнят правото си на преценка дали да направят такова предложение в Съда на Европейският Съюз. Дисциплинарният панел, съставен от бивши съдии от Съда на Европейския Съюз, е предложил единствено налагането на дисциплинарна мярка „мъмрене“, без предложение за освобождаване от длъжност или за налагане на най-тежка дисциплинарна санкция. Панелът не е установил тежки нарушения и съответно е предложил една от най-леките възможни мерки.

Поради позоваване на конфиденциалност от страна на г-жа Кьовеши относно дисциплинарното производство, не мога да посоча фактическите твърдения за нарушения. Поради съществуващия обществен интерес, както и непрестанните спекулации, включително неверни и клеветнически твърдения по мой адрес, моля Европейската прокуратура, с моето изрично съгласие, да оповести фактите и действията, за които твърди, че представляват нарушения, както и правните норми, за които се твърди, че са нарушени.

По отношение на кореспонденцията, водена между главния европейски прокурор г-жа Кьовеши и бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, публикувана едва на 10 март 2026 г. на сайта на ПРБ, отбелязвам следното: Не отговаря на истината твърдението на г-жа Кьовеши, че „обменихме известна информация с главния прокурор по онова време, защото научихме от медиите, че е започнало разследване, и просто искахме да проверим дали това, което се разследва е свързано с видеото.....Това беше единственото, което направихме.” Към момента на започване на административно производство в Европейската прокуратура, прерастнало в дисциплинарно такова няма започнато досъдебно производство все още срещу мен в България.

Досъдебното производство е образувано на 25 април 2025 г. след посещението на европейски прокурори в офиса на г-н Борислав Сарафов на 13-14 април 2025 г. На тази среща г-н Сарафов е поел ангажимент да изпрати доказателства за корупционни действия от моя страна. Материали от предварителното производство са били изпратени и използвани в административната процедура, което е видно и от самото искане от Европейската

Прокуратура от 30 април 2025 г., без да са ми били предявени, което представлява съществено нарушение на правото ми на защита и опорочава цялата процедура — обстоятелство, което съм изложила и в жалбата си до Съда на Европейския сьюз. Тези факти са смущаващи, доколкото единствено съд може да се произнесе относно наличието или липсата на извършено престъпление. Противното би означавало, че всеки магистрат може да бъде отстранен в резултат на клеветническа кампания и последвали предварителни производства, което изцяло обезсмисля гаранциите за неговата независимост, предвидени в европейското и националното законодателство.

Категорично заявявам, че през цялата си професионална кариера съм изпълнявала задълженията си в съответствие със закона, принципите на независимост на магистратите и стандартите, произтичащи от функциите на европейски прокурор, съдия и прокурор в Република България.

На разположение съм за съдействие на всички компетентни европейски и национални институции при спазване на приложимите правни процедури и гаранциите за справедлив процес, за изясняване на обективната истина."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!