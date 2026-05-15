бТВ: Стрелба по жена до метростанция в София
снимка: МВР
Мъж стреля по жена до метростанция „Хан Кубрат“ в столичния квартал „Надежда“.
Сигналът е получен около 20:20 часа на телефон 112, научи bTV от свои източници.
По информация намедията до стрелбата се стига, след като семейство от Нидерландия се скарва с роми за паркомясто.
Единият от тях вади газов пистолет и стреля по жената, която е с драскотина на врата.
