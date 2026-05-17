bTV посреща DARA на летище „Васил Левски“ в София

България превзе снощи „Евровизия“, DARA и нейната Bangaranga покориха музикалния свят! bTV посреща българската певица на летище „Васил Левски“ в София този следобед.

Гледайте пристигането на победителката в „Евровизия“ в предаването „120 минути“, което започва в 16:30 ч.

27-годишната българка събра 516 точки, като беше фаворит и на публиката, и на журито. На второ място е Израел с 343 точки, Румъния – на трето.

Нейният триумф отбеляза и първата победа на България в конкурса за поп песен и първия път от 2017 г. насам, в който журито и публиката се обединиха около един и същи победител.

Страната ни се се завърна на песенния конкурс след тригодишно отсъствие, а финалът тази година е първи за страната от пет години насам.

След победата на DARA във Виена, Австрия, следващата година България ще е домакин на „Евровизия“.

Очаквайте в специалното издание на „120 минути“ всичко за българския триумф: на живо от Виена, София и голямото посрещане на DARA!

