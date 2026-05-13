bTV пусна ексклузивни кадри от тежкия инцидент по време на Giro d'Italia

Стопкадър бТВ

bTV разполага с ексклузивни кадри от видеорегистраторите на линейките, изпратени от Спешна помощ – София, чиято задача беше да осигурят медицинското обезпечаване на Giro d'Italia.

На тях се вижда и най-тежкият момент – инцидентът, който изпрати няколко души в болница.

Събота. Втори ден от състезанието. 180 състезатели се движат по трасето. Зад тях са автомобилите с резервните велосипеди и пет линейки, изпратени от София. Четири от тях са с реанимационни екипи.

„Ние се водим медицински конвой в пълния смисъл на думата“, казва Ива Кацарова, медицинска сестра в ЦСМП – София.

„Ние сме 1,5 – 2 км зад състезателите“, посочва д-р Дарко Манчевски, лекар в ЦСМП – София.

„Имаше екстремни ситуации. Карали сме със 130 – 140 на завои. Имахме радиостанции в линейките. Постоянно знаехме какво се случва напред. Казаха: „Има катастрофа“, разказва Красимир Енчев, шофьор в ЦСМП – София.

„Когато отидохме на мястото, видяхме колоездачи, които лежат, и разбрахме, че нещата са сериозни“, казва Ива Кацарова.

По думите ѝ пациентът, когото техният екип е взел, е австралиец.

„Джей Уен. Тежко състояние. Счупена лява ръка. Охлузвания. Беше губил съзнание. И с болки в главата“, казва д-р Дарко Манчевски.

„Искахме яка да му сложим, а той: „Махайте го това оттук“. Искаше да опита да продължи, но не можеше. Беше много депресиран, че не може“, разказва Ива Кацарова.

За да са готови за медицинския кордон по време на състезанието, софийските спешни лекари се подготвят от около 2 месеца. Пътуват до Италия, получават инструктажи преди състезанието и едно основно предупреждение от организаторите.

„Състезателите не искат да спират“, казва Ива Кацарова.

Затова спешни медици има и в пилотните коли. Задачата им е при нужда да извършат манипулация в движение.

„Те дори се подават от колите“, казва Ива Кацарова.

„Самият състезател се хваща за прозореца отстрани и се прави превръзка, обработка на рана, почистване“, посочва д-р Дарко Манчевски.

Всички състезатели, които бяха хоспитализирани след инцидента, вече са изписани.

А под медицинската престилка стои и чисто човешката емоция.

„Много се вълнувахме“, казва д-р Дарко Манчевски.

„Може би действително това беше най-вълнуващото ми преживяване за всичките ми години в Спешна помощ“, споделя Ива Кацарова.

Източник: https://btvnovinite.bg/bulgaria/iskahme-jaka-da-mu-slozhim-a-toj-mahajte-go-tova-ottuk-btv-s-ekskluzivni-kadri-ot-tezhkija-incident-po-vreme-na-giro-d-italia.html?campaignsrc=clipboard

