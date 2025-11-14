bTV с неизлъчвани досега кадри от инцидента с АТВ в Слънчев бряг, при който загина Христина и пострада синът й Марти

стопкадър: Нова тв

Неизлъчвани досега кадри показват минутите около инцидента с АТВ през август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев помете група пешеходци в Слънчев бряг.

Видеокамерите в района са запечатали целият маршрут на обвиняемия Бургазлиев и спътницата му, казва адвокатът на пострадалите Георги Радков. На тях се вижда как 18-годишният младеж навлиза в насрещното движение, а когато вижда кола срещу себе си - ускоровя скоростта.

От кадрите, с които bTV разполага, се вижда и че Бургазлиев и спътницата му не помагат на пострадалите в минутите след инцидента. Правят го - случайни минувачи. Още в централната емисия новини.

12 часа 51 минути и 7 секунди. 14-и август. Моментът, в който 18-годишният Никола Бургазлиев блъска 5-ма души. Какво точно се случва, запечатват камерите в района.

"Всичко се вижда от момента, в който наема машината до момента, в който я блъска в хотела", каза Георги Радков – адвокат на пострадалите.

От записите, а и от автотехническата експертиза става ясно, че преди сблъсъка Бургазлиев минава в насрещното, а когато вижда автомобил срещу него, ускорява скоростта. "Могло е да се заобиколи МПС-то в насрещното. Могло е да се спре.", добавя Радков.

В момента на удара, Бургазлиев се движи с около 28 километра в час. Не спира. След това се блъска в оградата на хотел - с 32 километра в час. След като настъпва катастрофата, водачът и спътничката не предприемат действия за помощ. Правят го други хора - случайни минувачи. Случайни минувачи подават сигнал и на 112.

Първоначално четирима от пострадалите пешеходци лежат на земята. Непосредствено до тях има трима души. По описанието на дрехите става ясно, че сред тях най-вероятно са и Бургазлиев и спътницата му. Спътничката е разпитана в качеството си на свидетел и дава противоречиви показания – разлики в поведението му, спомня си всеки път неща направени по различно време, по различен начин.

Около минута и половина след инцидента едното от блъснатите момичета се изправя и отива да види как са останалалите.

Според адвокатът на пострадалите - положителният тест за наркотици на Бургазлиев и фактът, че той не е избегнал удара, а според експертизата - е можел - говори за престъпление, извършено с евентуален умисъл. Свързахме се и със защитата на обвиняемия. Адвокатът му каза, че ще коментират на по-късен етап.

"Това, което разбрахме е, че по делото са събрани 19 тома материали. Направени са множество експертизи. И материалите в момента са в процес на предяваване на страните. Първо на пострадалите, а след това и на обвиняемите. Очакванията са веднага след това, т.е буквално до седмици - делото да влезе в съда. И е важно да отбележим, че при повдигнатото обвинение на Бургазлиев, законът позволява да си стигне дори до доживотна присъда", казва в студиото на bTV Владислава Тричкова, автор на репортажа.

"Знам, че има известно подобрение в състоянието на Марти. Започнал е да ходи, но походката му е изкривана, започнал е и да говори, но не както преди. Знам, че постоянно ходи на рехабилитации. От защитата на семейството знам, че в началото на декември отново ще влезе в болница, където ще му бъде направен и адреномагнитен резунанс, за да стане ясно какво точно е състоянието му в момента", каза още Владислава Тричкова.

