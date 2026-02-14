„Редколегията“ в Шоуто на Слави: Зелено движение е взело милиони левове за защита на пеликаните, които са измрели

кадри: Слави Т. Трифонов, фейсбук

НПО-то от Петрохан не е подавало отчети за паричните дарения. Имало е политически чадър. Васил Терзиев да си подаде оставката. Това заяви студиото на 7/8 Тошко Йорданов.

В извънредно издание на "Редколегията" лидерът на партията Слави Трифонов и неговият екип износаха своята версия по казуса "Петрохан".

Той припомни, че Борислав Сандов първоначално е отрекъл да е посещавал хижата, а след това потвърдил, че три пъти се е качвал на Петрохан, за да пие чай.

Самият Кирил Петков като премиер е посещавал също хижата. Това заяви Тошко Йорданов, допълва "Дарик".

Това, което направи кметът на София Васил Терзиев като сравни дарението си за НПО-то от Петрохан с това за "Пирогов", е гнусно. Това коментира Тошко Йорданов.

Той припомни, че цялото правителство на Великобритания виси на косъм и се клати, защото външният министър е замесен в досиетата "Епстийн".

Тошко Йорданов припомни, че по времето на кабинета на Продължаваме промяната е покровителствена педофилска мрежа. Сигналите са потулвани, когато в МВР министър беше Бойко Рашков, припомни депутатът от ИТН, допълва още "Дарик".

Станислав Балабанов посочи, че в деловодството на парламента има 120 страници документи по казуса. Депутатът от ИТН посочи, че е започнал да ги чете, но не е могъл да продължи заради изнесените в тях данни.

Балабанов на няколко пъти припомни, че НПО-то получило около €80 000 като дарения, които нито са декларирани, нито са отчетени.

На няколко пъти бяха пуснати кадри от интервюто на София Андреева пред подкаста "Дневен ред". Тя е дългогодишен последовател и близка на Ивайло Калушев. В интервюто София Андреева се отрече от собствения си син.

София Андреева дори определи сина си като "моралния убиец" на Калушев и останалите - защото всичко, което сега се изсипвало върху тях и родителите на Николай и Александър, било заради това, което той наговорил.

Тошко Йорданов на няколко пъти припомни, че през последните няколко парламента ПП-ДБ са спирали инициативите на ИТН за публичен регистър за педофилите.

От 2010 година започна обществен натиск за признаване на гей браковете като новото нормално, припомни Тошко Йорданов.

Ние никога няма да сме вече в национален ефир, а в кабеларка, защото няма да спрем да говорим за педофилията, каза Слави Трифонов.

ИТН в парламента забранихме гей пропагандата в училищата, припомни Тошко Йорданов.

Слави Трифонов призова Васил Терзиев да си подаде оставката. Ако е дал тези пари за това скандално НПО, то Васил Терзиев трябва да си подаде оставката, обобщи Слави Терзиев.

Аз предпочитам да съм чалгар, а не педофил, каза Тошко Йорданов. В Европа всеки политик, който е замесен с мрежата на Епстийн, моментално изхвърча от политиката.

Тошко Йорданов посочи, че Зелено движение е взело милиони левове за защита на пеликаните, които са измрели. Това е класически пример за мафия, срастване с държавата.

Слави Трифонов посочи, че HBO е направило филм за педофилските мрежи в Мексико, пише News.

Ние ще продължим да говорим свободно, обеща Слави Трифонов.

