„Да, България“ се срещат с областни управители заради разпродажбата на 4400 държавни имота

Снимка: Булфото

Народни представители и общински съветници от „Да, България“ в цялата страна започват поредица от срещи с областните управители в регионите, където са идентифицирани проблемни случаи сред обявените за продажба 4400 държавни имота.

Целта на срещите е да се изясни какви действия са предприети досега от страна на областните администрации, какви са плановете и намеренията по отношение на конкретните имоти, както и да бъдат представени предложения за устойчиво управление на собствеността, така че общественият интерес да бъде защитен, съобщават от движението.

Тези действия са продължение на активната работа на общинските съветници от „Да, България“, които провериха всеки един от имотите поотделно, за да установят дали наистина е отпаднала необходимостта от него или той може да бъде използван от местната общност, включително чрез прехвърляне на собствеността към съответната община.

„Ние не сме против раздържавяването, когато то е резултат от реален анализ и е част от визия за по-добро управление. Но в този случай липсва прозрачност, липсва стратегическо мислене и не е направена сериозна оценка на нуждите на общностите по места. Затова ще настояваме за ясни отговори и промяна в подхода“, коментираха представители на формацията.

От партията заявяват, че ще продължат да следят процеса и да действат както на национално, така и на местно ниво, за да не се допуска прехвърляне на публична собственост „на тъмно“ и в ущърб на гражданите.

