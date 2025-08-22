„Диви и красиви”: Чефо предпочете да целуне кон вместо Радослава

кадри Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Все по-странно става поведението на Чефо в любовното риалити „Диви и красиви” по Нова телевизия. Актьорът, който е по-известен като ветеран от „Сървайвър” и амбициозен автор на подкаст, показа необичайно поведение към коня, който яздеше като награда, че спечели игра в предния епизод.

Чефо призна, че е възмутен от скандала между Марсел и Радослава, защото в него имаше много агресия. Разходката с коне беше тъкмо с Радослава, която той определи за евентуален свой „мач” - съвпадение на симпатии.

Подкастърът обаче взе да се съмнява в избора си, защото по време на скандала видял и агресивната страна на избраницата си.

В крайна сметка Чефо показа повече от очевидно чувствата си. По време на опознаването с коня си, той го целуна. Подобен порив към партньорката му Радослава изобщо нямаше. Тя не коментира това, но пък се представи като доста по-добър ездач.

