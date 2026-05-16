„Двете майки“ на Дара: България трепери в ритъма на Бангаранга

Стопкадър бТВ

Близките на Дара разкриха нещо любопитно преди големия финал.

България вече е на финала на „Евровизия“ с песента на Дара - Бангаранга, а зад успеха на младата певица стоят две жени, които наричат себе си „двете майки“ – музикалният продуцент Станислава Армутлиева и майката на певицата Катя Ганева.

След впечатляващото представяне на българската участничка и класирането ѝ за финала още от първото обявено място, двете разказаха за огромното напрежение, дисциплината и пътя на Дара към голямата сцена.

„Аз не съм се съмнявала, честно казано“, заяви Станислава Армутлиева. По думите ѝ България има „много добра конфигурация“ от песен, екип и сценично присъствие, които дават реален шанс за успех.

„Тук сме две майки – една сценична и една в живота“, каза още в "Тази събота и неделя" Армутлиева.

Майката на певицата Катя Ганева призна, че не е изпитвала страх преди полуфинала, защото е била убедена в силното представяне на дъщеря си.

„Евровизия е един голям „Сървайвър“ за всеки изпълнител. Тук няма почивка. Това е повече от казарма“, разказа тя и подчерта огромното натоварване зад кулисите – постоянни репетиции, подготовки и напрежение.

Малко преди излизането си на сцената Дара се е опитвала да се изолира от шума и емоциите около себе си. По думите на Армутлиева певицата е лежала в съблекалнята със слушалки на ушите и е рисувала с цветни моливи, за да се успокои и концентрира – „буквално като малко дете“.

Според екипа реакцията в залата е била категорична. Майката на Дара разказа, че секторът, в който са били настанени – без български фенове – е избухнал в аплодисменти именно по време на българското изпълнение.

„Целият ред се тресеше, хората подскачаха. Нямаше друг изпълнител, който да събуди такъв интерес“, каза тя.

От екипа на българската делегация подчертаха и огромната подготовка зад сцената. По думите на Армутлиева през последните месеци Дара е следвала изключително строг режим.

„Тя стана безмилостна към себе си. Става в 6 ч. сутринта, в 8 ч. започват вокалните уроци, независимо къде по света се намира“, разказа продуцентът.

Интересът към българското участие вече идва от цял свят. По думите на екипа хора от Азия, Сингапур и Канада изпращат съобщения и подкрепа за Дара, а атмосферата около българската делегация е изключително емоционална.

„В момента всичко тук трепти и всички говорят за България и за Дара“, заявиха от екипа. А посланието преди финала остава едно – мобилизация и подкрепа.

„Дара винаги излиза като за финал“, казаха близките ѝ и призоваха зрителите да гласуват за България.

Дара участва на финала под номер 12. Ако се намирате извън България, може да дадете своя глас на сайта www.esc.vote, когато водещите обявят, че е време за гласуване.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!