“Най-дългата вечеря на плажа” ще се проведе днес в Аспарухово

кадър,архив: БНТ

За поредна година десетки варненци ще станат част от “Най-дългата вечеря на плажа”. Събитието се организира от район „Аспарухово“ с финансовата подкрепа на Община Варна.

Това съобщи кметът на района Ивайло Маринов във Фейсбук.

Емблематичното събитие ще се състои днес, на 23 август и ще бъде съпроводено от богата музикално-артистична програма в неповторима атмосфера и с много настроение.

Очакват Ви жива музика, артистични изпълнения, танци и приятни изненади! Заповядайте на 23.08 от 19:30 ч. на Аспаруховия плаж, за да споделим още един от онези красиви и щастливи моменти, които остават в сърцето за дълго!, съобщава Ивайло Маринов в профила си във фейсбук.

