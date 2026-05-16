„Плащали са 30-40% от реалната цена“: Застрахователите защитиха скока на цените за мотористи

"Петел" следи какво се случва след протеста на мотористите.

Хиляди мотористи блокираха ключови кръстовища в петък вечерта в цялата страната в знак на протест срещу рязкото поскъпване на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“.

Увеличението за тях достига 80-100%, а според протестиращите някои полици вече се изчисляват „лев за евро“.

В предаването „Тази събота и неделя“ на bTV председателят на Управителния съвет на Асоциация на българските застрахователи Николай Станчев отхвърли обвиненията в „арогантност“ и „измама“.

„Няма никаква арогантност. Разбираме, че темата е чувствителна, особено при цялото поскъпване в страната. Истината е, че няма как това оскъпяване да подмине и застрахователния сектор“, заяви Станчев.

По думите му причината е ръстът в цените на резервните части, ремонтите и труда. „От 2021 г. средната работна заплата е нараснала с около 60%“, посочи той.

Станчев обясни, че основният проблем идва от начина, по който досега са се плащали полиците.

„Над 50%, а според някои данни и до 80% от мотористите не са си плащали всички вноски по застраховката, защото не са карали мотора цялата година“, каза той.

Според него застрахователите са калкулирали годишна цена, но реално са получавали само част от нея.

„Около 30-40% от цената на застраховката е била плащана предишните години“, заяви Станчев.

Той подчерта, че сезонният характер на карането на мотори вече е включен в цената на полицата.

„Това, че моторите се карат 6-7 месеца, е взето предвид в цената още сега“, каза председателят на асоциацията.

Една от основните идеи на протестиращите е въвеждането на сезонна „Гражданска отговорност“ за мотори, каквато съществува в някои европейски държави.

Станчев обаче предупреди, че българското законодателство не позволява автомобил или мотор да остане регистриран без валидна застраховка.

„Единственият вариант превозното средство да няма застраховка е то да бъде дерегистрирано“, обясни той.

Въпреки това застрахователният сектор е готов на разговори. Станчев обаче бе категоричен, че при сезонна полица цената няма да падне значително.

На въпрос дали рязкото увеличение на застраховката при моторите е знак за предстоящо масово поскъпване и за автомобилите, представителят на застрахователите не даде конкретна прогноза, но призна, че инфлацията логично влияе върху цените.

„Нормално е да поскъпват и застраховките, тъй като не сме изолирани от икономиката“, уточни той.

В разговора беше засегната и темата за националната „бонус-малус“ система, при която шофьорите с повече нарушения и щети ще плащат по-скъпи полици независимо при кой застраховател са.

Станчев прогнозира, че системата ще заработи от началото на 2027 г. Според него тя вече е подготвена законодателно, но предстоят технически и административни промени.

