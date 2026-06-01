Булфото

„Строителна компания Хоризонт“ сезира прокуратурата за фалшивите новини, свързващи я с КУБ корпорация



Според Търговския регистър компанията никога не е извършвала търговска дейност, пояснява управителят



Съдружникът и управител в „Строителна компания Хоризонт“ ООД Николай Стефанов сезира ГДБОП и Районната прокуратура във Варна за фалшивите новини, които свързват дружеството с незаконната дейност на КУБ корпорация в местността Баба Алино.

С писмо от 1 юни, Стефанов уточнява, че „Строителна компания Хоризонт“ ООД не е извършвала никаква дейност от създаването й, като посочва данни в Търговския регистър.

Предвид внушенията, които се правят за свързаност между „Строителна компания Хоризонт“ и КУБ корпорация Стефанов се обръща към ГДБОП и Прокуратурата за изясняване на произхода и начина на разпространение на фалшивата информация, а също и за установяване на лицата, които я разпространяват.

В писмото се посочва, че част от внушенията се извършват от профили във Фейсбук.

Николай Стефанов е категоричен, че нито дружеството, нито той лично има пряко касателство към скандалното закононарушение на КУБ корпорация в местността Баба Алино и настоява за извършване на проверка от разследващите органи.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!