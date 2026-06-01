01.06.2026 / 16:39 2

„Строителна компания Хоризонт“ сезира прокуратурата за фалшивите новини, свързващи я с КУБ корпорация

Според Търговския регистър компанията никога не е извършвала търговска дейност, пояснява управителят

Съдружникът и управител в „Строителна компания Хоризонт“ ООД Николай Стефанов сезира ГДБОП и Районната прокуратура във Варна за фалшивите новини, които свързват дружеството с незаконната дейност на КУБ корпорация в местността Баба Алино.
С писмо от 1 юни, Стефанов уточнява, че „Строителна компания Хоризонт“ ООД не е извършвала никаква дейност от създаването й, като посочва данни в Търговския регистър.
Предвид внушенията, които се правят за свързаност между „Строителна компания Хоризонт“ и КУБ корпорация Стефанов се обръща към ГДБОП и Прокуратурата за изясняване на произхода и начина на разпространение на фалшивата информация, а също и за установяване на лицата, които я разпространяват.
В писмото се посочва, че част от внушенията се извършват от профили във Фейсбук.
Николай Стефанов е категоричен, че нито дружеството, нито той лично има пряко касателство към скандалното закононарушение на КУБ корпорация в местността Баба Алино и настоява за извършване на проверка от разследващите органи.

Коментари
0
5
Касапа (преди 41 минути)
Рейтинг: 1290 | Одобрение: -80
Герберчетата и родопските калмари пуснаха троловете. Нямат спирачки ЕЙ...
0
2
MrBean (преди 53 минути)
Рейтинг: 224705 | Одобрение: -1930
Щом заплашва значи е оакан до шия!

