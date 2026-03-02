реклама

„Възраждане” пред МС: Искаме незабавно изтегляне на американските самолети от летището в София

02.03.2026 / 19:41 7

Снимки: Булфото

Присъствието на американски военни самолети на летище „Васил Левски" в София по време на конфликта в Близкия Изток стана причина за пореден протест. Тази вечер пред сградата на Министерския съвет се събраха членове и привърженици на партия „Възраждане”. 

Те настояват за незабавно изтегляне на американските самолети от летището в София, съобщава Нова телевизия. По думите на лидера на „Възраждане” Костадин Костадинов, това трябва да стане с решение на Министерския съвет.

От партията искат спешно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност заради ескалацията на напрежението в Близкия Изток. 

Днес от „Възраждане” поискаха и извънредно заседание на Народното събрание, но не успяха да съберат необходимите подписи.

„Искаме американските самолети да напуснат нашата страна. Заявявам го категорично и ясно. Така, както Испания помоли американските самолети да напуснат нейната територия и те напуснаха. В момента летището в София за иранските военновъздушни сили е легитимна цел, съответно в момента София, нашата столица, е мишена”, заяви лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.

„На Министерски съвет ни му пука, че София е мишена. На президента Йотова ни ѝ пука, че София е мишена. На партиите в парламента, освен „Възраждане”, ни им пука, че София е мишена”, коментира още той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kris (преди 14 минути)
Рейтинг: 579071 | Одобрение: 110841
Иранците не са чалми....Вземи прочети историята....По-точно откъде са тръгнали прабългарите и си задай въпроса, защо в най-голямата иранска библиотека има запазени сведения за нашия произход.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
kjk (преди 21 минути)
Рейтинг: 187444 | Одобрение: 19604
Копейкин до вчера бяше против Шенген, че щяло да се напълни с чaлми, сега чaлмите  му станаха  първи дружки!!!:errm:НамусенАнгелче
0
0
kris (преди 29 минути)
Рейтинг: 579071 | Одобрение: 110841
Мистър Боб, България и Румъния са в обсега на иранските ракети.....Румънците и Гърците отказаха гостоприемството на своя земя.....Обаче по-големи от нашите нагъзеняци няма....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
MrBean (преди 35 минути)
Рейтинг: 213619 | Одобрение: -1436
Глупости на търкалета.Самолетите са по местоназначение,което  е далеч  от България...за какво са им танкери тука,като Сауди сега дават мило и драго да имат защита и техника.
1
0
kjk (преди 39 минути)
Рейтинг: 187444 | Одобрение: 19604
Предизборната кампания е в ход!!!;):errm:НамусенВсеки трупа дивиденти както може!!!:errm:НамусенУсмивка
1
0
kris (преди 49 минути)
Рейтинг: 579071 | Одобрение: 110841
Испанското правителство изгони американските танкери от своите бази и тази сутрин всички 15 самолета напуснаха страната....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
2
Burton (преди 50 минути)
Рейтинг: 34648 | Одобрение: 4048
костадинов и партията му така и не дадоха смислено обяснение защо гласуваха "за" предаване оператовното управление на армията ни на НАТО. Този протест е пълен цирк, понеже реалните им действия в парламента са точно в обратна посока.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама