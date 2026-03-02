„Възраждане” пред МС: Искаме незабавно изтегляне на американските самолети от летището в София

Снимки: Булфото

Присъствието на американски военни самолети на летище „Васил Левски" в София по време на конфликта в Близкия Изток стана причина за пореден протест. Тази вечер пред сградата на Министерския съвет се събраха членове и привърженици на партия „Възраждане”.

Те настояват за незабавно изтегляне на американските самолети от летището в София, съобщава Нова телевизия. По думите на лидера на „Възраждане” Костадин Костадинов, това трябва да стане с решение на Министерския съвет.

От партията искат спешно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност заради ескалацията на напрежението в Близкия Изток.

Днес от „Възраждане” поискаха и извънредно заседание на Народното събрание, но не успяха да съберат необходимите подписи.

„Искаме американските самолети да напуснат нашата страна. Заявявам го категорично и ясно. Така, както Испания помоли американските самолети да напуснат нейната територия и те напуснаха. В момента летището в София за иранските военновъздушни сили е легитимна цел, съответно в момента София, нашата столица, е мишена”, заяви лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.

„На Министерски съвет ни му пука, че София е мишена. На президента Йотова ни ѝ пука, че София е мишена. На партиите в парламента, освен „Възраждане”, ни им пука, че София е мишена”, коментира още той.

