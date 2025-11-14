реклама

„Южно копие“: САЩ започват военна операция срещу накротрафика в Западното полукълбо

14.11.2025 / 07:43 1

Кадър Youtube

Американският министър на войната Пийт Хегсет обяви военна операция на САЩ "срещу наркотерористите" в Западното полукълбо, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Днес обявявам операция "Южно копие" (Southern Spear). Командвана от Съвместните сили със специално предназначение "Южно копие" и от Южното командване (@southcom), тази мисия защитава нашата страна, отстранява наркотерористите от нашето полукълбо и предпазва страната ни от наркотиците, които убиват сънародниците ни", заяви Хегсет в публикация в мрежата "Екс".

Южното командване на САЩ обхваща 31 държави в Южна, Централна Америка и в Карибския басейн, отбелязва Ройтерс.

 

robotron2000 (преди 1 час)
Рейтинг: 52683 | Одобрение: 1978
от една година е министър на войната, не отбраната! как да вярвам на журналисти после. като ги хващам все в грешки!

