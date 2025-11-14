„Южно копие“: САЩ започват военна операция срещу накротрафика в Западното полукълбо

Кадър Youtube

Американският министър на войната Пийт Хегсет обяви военна операция на САЩ "срещу наркотерористите" в Западното полукълбо, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Днес обявявам операция "Южно копие" (Southern Spear). Командвана от Съвместните сили със специално предназначение "Южно копие" и от Южното командване (@southcom), тази мисия защитава нашата страна, отстранява наркотерористите от нашето полукълбо и предпазва страната ни от наркотиците, които убиват сънародниците ни", заяви Хегсет в публикация в мрежата "Екс".

Южното командване на САЩ обхваща 31 държави в Южна, Централна Америка и в Карибския басейн, отбелязва Ройтерс.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!