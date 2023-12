„Заедно в новогодишната нощ" за жителите и гостите на Варна

Снимка Булфото, архив

Община Варна организира традиционния празничен концерт „Заедно в новогодишната нощ" за жителите и гостите на града.

Празничната програма ще започне в 22:00 часа на 31 декември и ще продължи до 2:00 ч. на 1 януари, пише Moreto.net.

Специално за събитието на площад „Независимост“ ще бъде монтирана уникална за България 3D LED сцена, предвидени са и лазерни ефекти.

Празничната музикална програма е с участието на популярните изпълнители C-Block, които ще представят за първи път пред варненската публика ретро хитовете си Keep Movin’, So Strung Out, Time Is Tickin’ Away, Broken Wings, We Believe и др.

На сцената ще излязат още Стенли и неговите музиканти, които ще изпълнят незабравимите песни на група „Тангра“.

По традиция варненските артисти са преобладаваща част от програмата на концерта.

Сред участниците са певицата Виктория Георгиева /Victoria/, представила страната ни в изданието на „Евровизия“ през 2021 година, финалистите от телевизионните музикални формати /„Гласът на България“/ Тино /TINO/ и Александър Петров.

Сред участниците е и Симона Петрова – MONA /от „България търси талант“/, която ще заплени публиката с магията на фолклора, заедно с танцьорите от Фолклорен ансамбъл „Варна“.

Водещи на събитието ще бъдат певицата Надежда Петрова /NADIA/ и актьорът Емил Христов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!