17-годишният Георги от Враца извади християнския символ във Варна

06.01.2026 / 13:12 1

Булфото

17-годишно момче от Враца извади Богоявленския кръст от морето край Първа буна във Варна. Над 100 смелчаци, сред които една дама, се хвърлиха в студената вода за здраве. 

Младежът, спасил светинята, е състезател по водна топка. Той участва в ритуала за втора поредна година, предаде Радио Варна.

Тази година времето бе благосклонно - максималната температура на въздуха е 16 градуса, на водата между 8-9 градуса.

Коментари
Серж (преди 44 минути)
Рейтинг: 231204 | Одобрение: 46389
Жив и здрав да е младежът! Живи издрави да са именниците!

