17-годишният Георги от Враца извади християнския символ във Варна

17-годишно момче от Враца извади Богоявленския кръст от морето край Първа буна във Варна. Над 100 смелчаци, сред които една дама, се хвърлиха в студената вода за здраве.

Младежът, спасил светинята, е състезател по водна топка. Той участва в ритуала за втора поредна година, предаде Радио Варна.

Тази година времето бе благосклонно - максималната температура на въздуха е 16 градуса, на водата между 8-9 градуса.

