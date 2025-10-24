Бивш зам.-министър: Русия вече атакува с мотори и бъгита

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

Няма вариант да се постигне пробив във войната в Украйна и Русия трябва да разбере това. Всичко друго би означавало много жертви, а те са предимно руски, това каза по БНТ бившият зам.-министър на отбраната Йордан Божилов.

Той обясни, че за година руските сили са завзели само ивица от Украйна, която е 0,4% от територията ѝ, а украинските сили са направили сериозни удари във вътрешността на Русия върху прецизно избрани военни и енергийни обекти.

„Русия вече атакува с хора на мотори и бъгита, в зони, в които каквото мръдне, се унищожава от дронове”, заяви Божилов. Той каза също, че санкциите на САЩ срещу руските петролни компании ще имат сериозен ефект.

Спирането на притока на свежа валута ще попречи да се купуват нови военни компоненти, като цяло ще разстрои руската икономика и ще има социален ефект върху руснаците, обясни експертът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!