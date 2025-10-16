реклама

Хампарцумян каза защо Борисов е „хвърлил кърпата”

16.10.2025 / 11:15 3

кадри Нова нюз, Фейсбук

редактор Веселин Златков

Левон Хампарцумян направи предположение защо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е решил да „хвърли кърпата”, както се изрази финансистът. „Никой не иска да управлява държавата, когато трябва да се вдигат данъци или да се режат разходи от бюджета. То това е същото, както има „win-win” ситуации, така тази е „losе-lose”. Затова предпочитат това да стане някак си през служебно правителство”, обясни Хампарцумян.

Той подчерта също, че това е негово предположение, което съществува като вариант, но няма вътрешна информация за този мотив на Борисов.

Финансистът прогнозира също, че бюджетът ще бъде дефицитен. По въпроса за инфлацията той коментира, че не трябва да се правят изводи на основа месечния ѝ ръст, а за по-дълги периоди, като тримесечие.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 18 минути)
Рейтинг: 518870 | Одобрение: 96100
Хампи пък е на всяка мерудия тенджерата.....Сваля си я от главата като влезе в студиото да го разпознаят.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
Пешо от Виница (преди 23 минути)
Рейтинг: 102445 | Одобрение: 32115
Прежде пишещия е прав....,но...тази тактика не е само на ГЕРБ, а е стара партийна тактика от оно време.
1
0
kjk (преди 25 минути)
Рейтинг: 148237 | Одобрение: 16527
Стара гербажийска тактика,забъркват батака и пускат други да бистрят водата като хвърлят вината върху тях!!!Болест:errm:Шокиран Те ни лук яли, ни лук мирисали!!!;):errm:Намусен

