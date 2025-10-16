Хампарцумян каза защо Борисов е „хвърлил кърпата”

кадри Нова нюз, Фейсбук

редактор Веселин Златков

Левон Хампарцумян направи предположение защо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е решил да „хвърли кърпата”, както се изрази финансистът. „Никой не иска да управлява държавата, когато трябва да се вдигат данъци или да се режат разходи от бюджета. То това е същото, както има „win-win” ситуации, така тази е „losе-lose”. Затова предпочитат това да стане някак си през служебно правителство”, обясни Хампарцумян.

Той подчерта също, че това е негово предположение, което съществува като вариант, но няма вътрешна информация за този мотив на Борисов.

Финансистът прогнозира също, че бюджетът ще бъде дефицитен. По въпроса за инфлацията той коментира, че не трябва да се правят изводи на основа месечния ѝ ръст, а за по-дълги периоди, като тримесечие.

