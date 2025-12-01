Илон Мъск: Роботите Optimus ще се произвеждат сами и ще обезсмислят работата

Кадър Youtube

Милиардерът Илон Мъск направи поредна революционна заявка за бъдещето на технологиите, обявявайки, че хуманоидните роботи Optimus ще функционират като "сонда на фон Нойман". В публикация в социалната мрежа X днес, 30 ноември, предприемачът разкри визията си за машини, които ще могат да създават свои копия, елиминирайки напълно нуждата от човешка намеса в производствения процес, пише Дунав мост.

"Optimus ще бъде зондът на фон Нойман", написа Мъск, правейки препратка към теоретичната концепция от 40-те години на XX век за самовъзпроизвеждащи се космически апарати.

Изявлението идва на фона на огромен интерес към ново видео, в което роботът на Tesla демонстрира впечатляващи умения – от прецизни строителни дейности и полицейски функции до готвене и игра на покер. Клипът генерира над 58 милиона гледания само за едно денонощие.

Краят на традиционната заетост

Темата за бъдещето на труда бе централен акцент и по време на форума за иновации САЩ–Саудитска Арабия във Вашингтон по-рано този месец. Там Илон Мъск прогнозира, че в рамките на следващите две десетилетия изкуственият интелект и роботизацията ще променят изцяло икономическите основи на цивилизацията.

"Работата ще бъде по желание", заяви Мъск пред делегатите на форума.

Той сравни бъдещата професионална ангажираност с хоби като градинарството – дейност, която човек избира за удоволствие, а не от необходимост за оцеляване. Според визионера, в свят на роботизирано изобилие парите могат да загубят своя традиционен смисъл, тъй като недостигът на стоки и услуги ще остане в миналото.

Достъпна технология от 2026 година

Въпреки футуристичните демонстрации, проектът все още се намира в развоен етап. По данни на компанията, първите продажби на Optimus се очакват в средата на 2026 година. Планираната пазарна цена е около 20 000 долара, което цели да направи технологията достъпна както за индустриални нужди, така и за домакинствата.

Стратегията на Tesla предвижда първоначално изграждане на производствена линия с капацитет от 1 милион единици годишно във фабриката във Фримонт, Калифорния. Следващият етап включва мащабно разширяване в гигафабриката в Тексас, където целта е производството да достигне 10 милиона робота годишно.

Скептицизъм и реализъм

На същия форум главният изпълнителен директор на технологичния гигант Nvidia Дженсън Хуанг подходи по-умерено към прогнозите. Той се съгласи, че пазарът на труда ще претърпи сериозна трансформация, но реагира с хумор на идеята за пълното обезсмисляне на финансовата система.В дългосрочен план амбициите на Мъск надхвърлят Земята. Optimus е проектиран да поема не само фабрични и битови задължения, но и да участва в космически мисии, включително в подготовката и изграждането на бъдещи бази на Марс.

