Иван Демерджиев: Проблем е, че има много версии за бития директор на ОДМВР на Русе

Проблем е, че има много версии за бития директор на ОДМВР на Русе. Този проблем се дължи до голяма степен на реакцията на ръководството на МВР, каза в интервю за предаването "Неделя 150" на БНР бившият министър на МВР и на правосъдието Иван Демерджиев.

"Министърът много настояваше да има титулярен главен секретар. Е, имаше! И не видях разлика между неадекватното присъствие на министър и изпълняващия функцията на главен секретар в Хасково, в случая с убитото момиче. Подобна е ситуацията и в Русе. Да апелираш за доверие, когато ти самият внушаваш недоверие, няма как да се спечели доверие. То се печели се с ясни и открити послания към хората и към системата", обясни Демерджиев.

Според него е недопустимо да бият директор на ОД на МВР, "но недопустима е и реакцията след това":

"Главният секретар небавно трябва да знае за инцидента и истината, и да стигне до обществеността. А министърът и главният секретар стигнаха в Русе почти 24 часа, след като директорът беше в болница с опасност за живота."

Демерджиев отрече да е имало договорка между президента Румен Радев и правителството за назначаването на главен секретар на МВР.

"Нямаше договорка, кабинетът го предложи главния секретар и въпреки резервите по отношения на качествата му, поне нямаше данни да е замесен в нещо нерегламентирано.

