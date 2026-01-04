Марко Рубио: Водим война с наркокартелите, не с Венецуела

Снимка ФБ

Вашингтон води война срещу наркокартелите, а не срещу Венецуела, заяви днес американският държавен секретар Марко Рубио - ден след мащабната военна операция "Абсолютна решимост", при която бяха задържани венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му.

"Няма война. Искам да кажа, ние водим война срещу организации за трафик на наркотици, това не е война срещу Венецуела", заяви Рубио в интервю за "Meet the Press" на телевизия NBC, цитирани от Дунав мост.

Държавният секретар обясни, че операцията във Венецуела е била насочена преди всичко срещу спирането на наркотрафика към САЩ. Той подчерта, че Мадуро като лидер на Венецуела не е сътрудничил на Съединените щати в борбата срещу наркотиците.

Мащабна военна операция

Операция "Абсолютна решимост" е била подготвяна в продължение на месеци. В нея са участвали повече от 150 самолета, хеликоптери и дронове, излетели от 20 различни военни бази на суша и на море из Западното полукълбо, обяви председателят на Обединения щаб на въоръжените сили генерал Дан Кейн.

Сред използваните въздухоплавателни средства са били изтребители F-22, F-35 и F/A-18, самолети за електронна война EA-18G, бомбардировачи B-1, разузнавателни самолети и множество дронове. Хеликоптерите, които са извършили извличането на Мадуро, са летели на височина само 30 метра над водата.

Заплахи към Колумбия

Президентът Доналд Тръмп намекна, че президентът на Колумбия - страна, производителка на наркотици, също "трябва да внимава".

"Той трябва да внимава, защото има фабрики за наркотици. Те произвеждат кокаин в Колумбия", заяви Тръмп пред журналисти в Мар-а-Лаго. "По-добре е да се пази, защото правят кокаин и го изпращат в Съединените щати от Колумбия."

Президентът добави, че в Колумбия има "поне три големи фабрики за кокаин" и че САЩ знаят къде се намират те.

Спешно заседание на ООН

Съветът за сигурност на ООН ще проведе спешно заседание утре в 10:00 часа сутринта по източноамериканско време (17:00 часа българско време) по искане на Колумбия, подкрепено от Русия и Китай.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш изразi сериозна тревога от последните събития във Венецуела. Той предупреди, че военната акция на САЩ в страната "представлява опасен прецедент" и има потенциално тревожни последици за региона.

Европа оспорва законността

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че правната оценка на американската интервенция е "сложна" и изисква внимателно разглеждане. Той подчерта, че международното право остава ръководната рамка и предупреди, че политическата нестабилност във Венецуела трябва да бъде избегната.

"Правната класификация на американската интервенция е сложна. Няма да бързаме с нея. Международното право остава ориентир", написа Мерц в социалната мрежа X.

Испанският премиер Педро Санчес се изказа още по-остро. Той заяви, че Испания няма да признае американска интервенция, която нарушава международното право.

"Испания не призна режима на Мадуро. Но няма да признае и интервенция, която нарушава международното право и тласка региона към хоризонт на несигурност и войнственост", написа Санчес след обявяването на Тръмп, че САЩ ще управляват южноамериканската страна до завършване на "безопасен" преход.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че военната операция във Венецуела "противоречи на принципа за неупотреба на сила, който е основата на международното право".

Временно управление

Доналд Тръмп не даде конкретика как ще бъде организирано временното управление на Венецуела, като заяви единствено, че то ще се осъществява от "група" високопоставени американски представители, сред които и държавният секретар Марко Рубио. Акцентът щял да бъде върху възстановяването на петролната инфраструктура и грижата за населението.

По думите на Тръмп, Рубио е в контакт с вицепрезидента Делси Родригес, но тя подчерта, че Николас Мадуро е единственият президент на страната.





