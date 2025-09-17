Никола Цолов по БТВ: Винаги нося българското знаме в куфара

кадри bTV

Винаги нося българското знаме в куфара си, когато се състезавам, това призна по bTV пилотът Никола Цолов, който от следващия сезон ще се състезава във Формула 2. Той потвърди, че ако има силен сезон, вероятно догодина по това време ще се говори за влизането му във Формула 1.

Цолов каза също, че карането в по-горния клас на автомобилните надпревари няма да е много по-различно от досега, като се изключи колата. От мощност 380 коня във Формула 3, сега тя ще е 620 коня, обясни състезателят. Той добави, че ще се стреми да се усъвършенства в комуникация с инженера, който тази година вече ще е нов.

„Следя какво прави Макс”, подчерта Никола, който е в един отбор с Ферстапен.

Цолов каза, че подкрепата на публиката за него е изключително важна. „На „Монца” видях повече български флагове”, подчерта той.

Младият пилот обясни и какъв се смисъла на татуировката му - две лястовици. По думите му, те символизират подготовката и възможността, които се превръщат в късмет, когато се срещнат.

Цолов призна също, че като млад шофьор все още понякога бърка лентите на светофарите. Той допълни, че като срещне агресивни водачи на пътя, се стреми да е на дистанция от тях. Състезателят посъветва любителите на високи скорости да ходят на писти, защото там е безопасно, а и могат да вдигнат много повече, отколкото на пътя.

