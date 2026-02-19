Николай Василев: Големият ръст на заплатите води до поскъпване на услугите

кадър bTV

Много съм щастлив, че никой вече не обсъжда проблемите с еврозоната, защото такива няма, въпреки мрачните прогнози, това заяви по bTV икономистът и бивш министър Николай Василев. Той каза също, че отчетената инфлация за януари е 0,6% , която е една от ниските за периода в последните години, което показва ясно, че еврото не е довело поскъпване на живота, каквито прогнози имаше. Поскъпването на услугите е заради големия ръст на заплатите в миналата година, коментира икономистът.

„Българите си харчат своето евро с Мадарския конник на монетите, а съседи от север и юг цъкат с език”, заяви Николай Василев.

Той коментира също, че ако служебният кабинет предложи проект за бюджет, който е без дефицит, ще получи пълната му подкрепа, макар да не познава финансовия министър. Василев обаче призна, че е спорно дали служебно правителство трябва да предлага бюджет.

Това, че нямаме бюджет няма нищо общо с еврото, а с това, че се смениха бързо 11 правителства, подчерта икономистът.

