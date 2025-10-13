Онцова здраво нареди Бачорски за „Трейтърс”

кадри YouTube/Надкаст

редактор Веселин Златков

След като беше „убита” от предателите в „Трейтърс”, адвокат Искра Онцова, позната най-вече от „Съдебен спор”, изля в ефира цялото си недоволство от играта на Даниел Бачорски.

„Няма да го нарека „селски тарикат”, както направи Мира Радева. Но той е екранизация на вица, че около българския казан в ада няма дяволи, защото сами се дърпаме вътре”, това каза юристката в „Надкаст” с Неделчо и Туджаров.

Онцова заяви, че ако тя е била избрана за предател, за което много се е надявал, тя е щала да играе почтено, а не като Бачорски. Според нея е нямало никакъв смисъл в това той да се обръща срещу другите двама предатели.

„Пратени са там работа да вършат. Защо трябва да се обръща срещу тя?! Разбирам, че много българи му викат „евала, бате!”, но нова е защото се асоциират с него. Българинът все иска да е в ролята на хитреца, той да е прецакал другите”, обясни адвокатката.

