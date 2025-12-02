PR експертът Диана Дамянова: Много е възможно Бойко Борисов да хвърли оставка

кадър: Bulgaria ON AIR

Хиляди граждани в цялата страна излязоха на протест срещу бюджета за 2026 г. и с искане на оставката на правителството.

"Тишината ще ни излезе скъпо", "Няма да "позволим да ни излъжат" - това са основните лозунги на днешния протест.

"Управляващите в последния месец напълно загубиха контрол върху драматургията и преля чашата", коментира PR експертът Диана Дамянова в предаването "Денят ON AIR".

Според нея е много възможно Бойко Борисов да хвърли оставка.

"Може би тази седмица или по време на новогодишното приветствие ще видим нов играч на политическата сцена", загатна Дамянова.

PR експертът смята, че вървим към двупартийна система.

Тя прогнозира, че "Величие" и МЕЧ няма да съществуват след следващи избори.

"Акумулираха се грешки, които се обърнаха срещу бюджета. Този ляв и раздаващ бюджет ще бъде спрян. Чакат ни избори на ранна пролет по всяка вероятност, които ще доведат до така търсената двупартийна система, където едната партия ще бъде ГЕРБ, другата ще бъде на президента Радев. Не виждам причина Борисов да не бъде в коалиция с Радев, ако му се наложи", коментира Дамянова.

По думите ѝ България е русофилска държава.

"В България "Русия" не е срамна дума. Грешка е на партиите, които приравниха омразата към Путин с омразата към Русия", добави Дамянова.

