Петър Дочев изригна в подкрепа за Благо Коцев от Осло

Водещият на „Преди обед” по bTV Петър Дочев направи силно и изненадващо изказване в подкрепа на арестувания кмет на Варна Благомир Коцев. Той се включи в предаването от Осло.

В началото в разказа му нямаше нищо политическо, като първо актьорът сподели, че си е забравил раницата във влака, но норвежките железници веднага реагирали и му я върнали.

След това обаче разговорът се прехвърли върху сауните и Дочев разкри, че вече е попаднал в такава, но настроението му се помрачило.

„Докато бях на топло в сауната, си мислих, че има и други хора „на топло”, но всъщност на студено в карцера. И независимо от политическите пристрастия, се замислих как е възможно един човек, за който не е доказано още, че е виновен, да бъде в карцер, а други хора, които доказано са вземали подкуп и са правили всякакви зулуми в държавата, са на свобода и на топло, но не в карцер, а при семействата си”, заяви възмутено Петър Дочев.

Колежките на актьора, Яна Донева и Оля Малинова, се стъписаха от изказването му и се опитаха да тушират посланието, но не им се получи.

