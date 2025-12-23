реклама

Петър Дочев за протеста за Цънцарова: Видях пред телевизията много мили и свестни хора, когато идвах на работа

Актьорът и водещ на „Преди обед” Петър Дочев изрази в предаването своята подкрепа за Мария Цънцарова и протеста за нея пред сградата на bTV.

„Видях пред телевизията много мили и свестни хора, когато идвах на работа. Те са като подаръци около елха”, коментира Дочев, но не си позволи да изпада в подробности. Колежката му Оля Малинова допълни, че протестиращите са били приятни хора, които са черпили с кафе, но също не задълба в неудобната за телевизията тема.

По-рано bTV включи в новините си кадри от протеста пред сградата си. В новината се казваше, че „протестът е във връзка с решението на bTV да стартира процес по прекратяване на взаимоотношенията си с журналиста и водещ Мария Цънцарова”.

По-рано тази година Дочев също се оказа свален от ефира на телевизията като водещ, когато в „Преди обед" за кратко се възцари Венета Райкова. Тогава актьорът бе понижен в автор на рубрика, но след изгонването на Райкова той беше върнат като водещ. 

kris (преди 1 секунда)
Рейтинг: 551104 | Одобрение: 103859
Верно....От близане езикът му е станал толкова гладък, че муха да кацне се разчеква.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
Чико (преди 34 минути)
Рейтинг: 623 | Одобрение: -32
Този е такъв жалък близач и постоянно с тъпотията си разваля предаването.Мислех си че комсомолските ръководители са останали в миналото ,но уви! За тези които не знаят какво е комсомолец-,,човек подмазвач и слагач за да се хареса на властта и чрез това да се издигне в ерархията ,а не със заслуги и талант''.
Напред науката е слънце!
1
0
Burton (преди 55 минути)
Рейтинг: 32543 | Одобрение: 3978
Петре, онзи ден те слушах с калин вельов как оправдавахте директора на 138ОУ и как призовавахте да "не се избързва"... За нищо не ставаш!

