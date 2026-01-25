Проф. Христо Кафтанджиев: Скоро студентите и у нас ще съдят масово университетите

Снимка Рикселс

Висшето образование в България функционира по модела на пазарните услуги, но без реална конкуренция и контрол върху качеството. Това заяви в подкаста "Ние, потребителите" професор Христо Кафтанджиев, преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски", пише Дунав мост.

Според него "университетите са академични супермаркети", които трябва да работят на пазарен принцип, за да получават студентите качествен продукт срещу парите си. Професорът подчерта, че липсата на избор между различни преподаватели и дисциплини обрича системата на застой.

Проф. Христо Кафтанджиев, който е автор на множество трудове по семиотика и реклама, посочи и опасна тенденция в бизнеса. Търговците често залагат на агресивна реклама за сметка на качеството, пренебрегвайки "закона на Политц". "Колкото е по-добра една реклама и колкото по-лоша е стоката, толкова по-бързо разбираме колко е лоша стоката", категоричен е той.

По думите му бизнесът днес се интересува предимно от комуникативни техники за манипулация, а не от етичните аспекти на рекламата. Това налага бъдещите специалисти да бъдат обучавани първо на юридическите рискове и наказателната отговорност, които носят неетичните практики.

Съдебни дела срещу университети

Прогнозата на проф. Христо Кафтанджиев е, че скоро и в България ще започнат масови дела на студенти срещу висши учебни заведения за некачествено преподаване. Той даде пример със западни практики, където университети биват осъждани, ако обявени в програмата световни имена не се появяват на лекции.

"Студентите нямат тази правна култура да знаят, че са потребители на образователна услуга", отбеляза професорът. Той изрази готовност да участва в работна група за промени в Закона за висшето образование, които да въведат наукометрични критерии за избор на преподаватели и дисциплини на конкурентна основа.

