Редица европейски лидери ще пътуват със Зеленски за Вашингтон за срещата с Тръмп в понеделник

Кадър Youtube

Редица европейски лидери ще придружат украинския президент Володимир Зеленски за неговата среща в понеделник във Вашингтон с американския президент Доналд Тръмп.

"По молба на президента Зеленски, утре ще се присъединя към срещата му с президента Тръмп и с други европейски лидери в Белия дом", посочи в социалните мрежи председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, предава БНР.

Германския канцлер Фридрих Мерц също ще пътува до Вашингтон в понеделник за преговорите за Украйна, посочи негов говорител, цитиран от Ройтерс.

Президентът Еманюел Макрон също ще посети Вашингтон заедно с Володимир Зеленски в понеделник, както и други европейски лидери, съобщиха от канцеларията на френското президентство в неделя.

Европейските лидери ще продължат "координационната работа между европейците и Съединените щати с цел постигане на справедлив и траен мир, който запазва жизненоважните интереси на Украйна и сигурността на Европа", се казва още в изявлението от канцеларията на Макрон.

Финландският президент Александър Стуб ще се присъедини към украинския президент Володимир Зеленски и други европейски лидери във Вашингтон за срещата с президента на САЩ Доналд Тръмп в понеделник, съобщиха и от офиса на финландското президентство в неделя.

От италианския кабинет съобщиха, че и премиерът на страната Джорджа Мелони ще пътува за Вашингтон за срещата Тръмп-Зеленски.

Към тях ще се присъедини и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Срещата ще последва тази на Тръмп с руския президент Путин в Аляска, по време на която и двамата потвърдиха ангажимента си за бързо решение на конфликта в Украйна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!