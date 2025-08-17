реклама

Редица европейски лидери ще пътуват със Зеленски за Вашингтон за срещата с Тръмп в понеделник

17.08.2025 / 14:29 3

Кадър Youtube

Редица европейски лидери ще придружат украинския президент Володимир Зеленски за неговата среща в понеделник във Вашингтон с американския президент Доналд Тръмп.

"По молба на президента Зеленски, утре ще се присъединя към срещата му с президента Тръмп и с други европейски лидери в Белия дом", посочи в социалните мрежи председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, предава БНР.

Германския канцлер Фридрих Мерц също ще пътува до Вашингтон в понеделник за преговорите за Украйна, посочи негов говорител, цитиран от Ройтерс.

Президентът Еманюел Макрон също ще посети Вашингтон заедно с Володимир Зеленски в понеделник, както и други европейски лидери, съобщиха от канцеларията на френското президентство в неделя.

Европейските лидери ще продължат "координационната работа между европейците и Съединените щати с цел постигане на справедлив и траен мир, който запазва жизненоважните интереси на Украйна и сигурността на Европа", се казва още в изявлението от канцеларията на Макрон.

Финландският президент Александър Стуб ще се присъедини към украинския президент Володимир Зеленски и други европейски лидери във Вашингтон за срещата с президента на САЩ Доналд Тръмп в понеделник, съобщиха и от офиса на финландското президентство в неделя.

От италианския кабинет съобщиха, че и премиерът на страната Джорджа Мелони ще пътува за Вашингтон за срещата Тръмп-Зеленски.

Към тях ще се присъедини и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Срещата ще последва тази на Тръмп с руския президент Путин в Аляска, по време на която и двамата потвърдиха ангажимента си за бързо решение на конфликта в Украйна.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
Пиша на кирилица (преди 6 минути)
Рейтинг: 14109 | Одобрение: -641
Ама този като ходи на гости мъкне и аверите си ли? Познайте домакинята как ще реагира? 
Светлината колкото и да бърза когато пристигне заварва тъмнината.
1
0
TAURUS (преди 50 минути)
Рейтинг: 441 | Одобрение: 106
Аз доколкото знам, Президента Тръмп е застъпник за съществуването на два пола. Как банда от евро джендъри во главе с разпорената гинеколожка се самопокани. Не е ли редно да бъдат наритани обратно да се прибират в EU?
Чеда сме ние на морето!
1
0
ас (преди 1 час)
Рейтинг: 165916 | Одобрение: 25811
зеления може да направи нещо без някой да го държи за ръчичката. да го видим този път как ще се облече.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама