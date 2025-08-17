Редица европейски лидери ще пътуват със Зеленски за Вашингтон за срещата с Тръмп в понеделник
Редица европейски лидери ще придружат украинския президент Володимир Зеленски за неговата среща в понеделник във Вашингтон с американския президент Доналд Тръмп.
"По молба на президента Зеленски, утре ще се присъединя към срещата му с президента Тръмп и с други европейски лидери в Белия дом", посочи в социалните мрежи председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, предава БНР.
Германския канцлер Фридрих Мерц също ще пътува до Вашингтон в понеделник за преговорите за Украйна, посочи негов говорител, цитиран от Ройтерс.
Президентът Еманюел Макрон също ще посети Вашингтон заедно с Володимир Зеленски в понеделник, както и други европейски лидери, съобщиха от канцеларията на френското президентство в неделя.
Европейските лидери ще продължат "координационната работа между европейците и Съединените щати с цел постигане на справедлив и траен мир, който запазва жизненоважните интереси на Украйна и сигурността на Европа", се казва още в изявлението от канцеларията на Макрон.
Финландският президент Александър Стуб ще се присъедини към украинския президент Володимир Зеленски и други европейски лидери във Вашингтон за срещата с президента на САЩ Доналд Тръмп в понеделник, съобщиха и от офиса на финландското президентство в неделя.
От италианския кабинет съобщиха, че и премиерът на страната Джорджа Мелони ще пътува за Вашингтон за срещата Тръмп-Зеленски.
Към тях ще се присъедини и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
Срещата ще последва тази на Тръмп с руския президент Путин в Аляска, по време на която и двамата потвърдиха ангажимента си за бързо решение на конфликта в Украйна.
