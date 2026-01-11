Свалят ранен турист от връх Мусала

Снимка Пиксабей

Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския червен кръст провежда тежка спасителна операция под връх Мусала в условия на нарастваща лавинна опасност. Акцията е започнала след сигнал за пострадал турист с травма на крака, подаден снощи около 20:00 часа от района на заслон "Леденото езеро", пише Дунав мост.

В момента екип от шестима спасители от Боровец транспортира мъжа към най-близкото лечебно заведение. Операцията се провежда при екстремни зимни условия – температурите в планините паднаха до минус 11 градуса, а силният вятър и гъстата мъгла допълнително усложняват придвижването.

След последните снеговалежи в планините се наблюдават сериозни снегонавявания, които рязко повишават риска от лавини. Според официалното съобщение на ПСС, снежната покривка варира между 5 и 30 сантиметра, но е изключително неравномерна поради силния вятър.

"След всеки обилен снеговалеж се повишава лавинната опасност", предупреждават планинските спасители. Те подчертават, че в момента планината не е подходяща за разходки и туризъм поради липсата на пъртини и продължаващия пренос на сняг, който образува опасни навявания.

От службата съветват всички любители на планината да подхождат с изключително внимание и да се съобразяват с метеорологичната прогноза. Видимостта в повечето планински масиви е силно ограничена, а вятърът се очаква да се усили през целия ден.

Към момента почти всички писти в ски зоните са подложени на наблюдение, а условията за спорт в Банско и Пампорово са неблагоприятни поради силните пориви на вятъра. Спасителите призовават туристите да не подценяват зимната планина и да избягват високите части.

