Върховният съд на САЩ отхвърли предложение на Тръмп за гражданството по рождение

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп претърпя поражение във Върховния съд на САЩ във връзка със спора за правото на получаването на гражданство по рождение, след като съдът, в историческо решение, постанови, че децата, родени на територията на страната, ще продължат да получават автоматично нейно гражданство, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Тръмп направи опит да отмени правото на получаване на гражданство по рождение за децата на хора, които се намират в САЩ само временно или без необходимото разрешение.

Критиците твърдят, че 14-ата поправка в Конституцията на САЩ не позволява това. В нея се посочва, че бебетата, родени на американска земя, са американски граждани.

"Всички лица, родени или натурализирани в САЩ и подчинени на тяхната юрисдикция, са граждани на САЩ и на щата, в който пребивават", се посочва в решението на съда.

Принципът "jus soli" - израз на латински, означаващ "право на земята" - гарантира автоматично гражданство от 1868 г. за почти всяко дете, родено на територията на САЩ. Съдиите от Върховния съд на САЩ потвърдиха тази практика с решението си.

Съдебните заседатели очакваха, че съдиите ще отхвърлят опитите на Тръмп да внесе промени в закона на база на изслушването по делото, по време на което много съдии, включително и консервативните такива, не изглеждаха склонни да подкрепят инициативата на Тръмп за промяна на законите за получаване на американско гражданство.

От своя страна, Тръмп призова Конгреса на САЩ да премахне правото на получаването на гражданство по рождение, след като Върховният съд на САЩ отхвърли един от основните приоритети в кампанията му срещу имиграцията. "Върховният съд потвърди правото на получаването на гражданство по рождение, което е жалко за нашата страна, но можем лесно да компенсираме това в Конгреса чрез законодателни мерки", написа той в социалните мрежи.

Редактор "Екип на Петел",

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