Васил Василев: Държавата трябваше да пази Кожухаров - служебна кола да го вози навсякъде

Кадър БНТ

Според бившия директор на Националната полиция, всеки началник на ОДМВР трябва да бъде винаги съпровождан, за да не се случи нещо с него

Случаят с пребития директор на ОДМВР-Русе е една криминална, хулиганска постъпка, но с много тежки последици. Един човек е с трайно увредено здраве, а трима младежи ще бъдат с клеймото "затворници", осъждани за тежки криминални престъпления. Това заяви бившият директор на Националната полиция генерал Васил Василев в предаването "Говори сега" по БНТ.

Според него основният проблем за ръководството на МВР е липсата на адекватна информационна политика. "В дежурната част трябва да знаят къде се намира той. Когато излиза със семейството си, директорът трябва да бъде разпознаваем и да се знае къде се намира, ако стане някакво тежко престъпление - има го в правилника", обясни генерал Василев.

Бившият директор на Националната полиция е категоричен, че областният директор не е трябвало да влиза в съприкосновение с агресорите, а да повика полицейски патрули. Според Василев всички участници в боя е трябвало да бъдат тествани за алкохол и наркотици веднага след инцидента.

Генералът подчерта, че е недопустимо жителите на Русе да не познават областния директор на полицията. Това според него показва недостатъци в информационната политика на МВР.

Проблеми с подбора на кадри

Васил Василев смята, че съществен проблем на МВР е и подборът на кадри във ведомството. Той обърна внимание на важността службите да знаят точното местоположение на своите ръководители, особено когато са извън работно време.

Инцидентът в Русе продължава да предизвиква обществени дискусии относно сигурността на полицейските ръководители и ефективността на мерките за тяхна защита.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!