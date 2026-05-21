Йотова: България обмисля реципрочно отношение, ако не паднат визите за САЩ за българите

Кадър Булфото

България като член на Европейския съюз обмисли реципрочно отношение към американските граждани, ако не паднат американските визи за българи.

Така президентът Илияна Йотова коментира в Пазарджик разговора между министър-председателя Румен Радев и президента на САЩ Доналд Тръмп относно въпроса за падането на визовите ограничения за български граждани.

„Знаете, че там има определени критерии, по които трябва да отпаднат видите, но знаете също, че много отдавна не се изпълнява едно много важно условие. И това е условието на ЕС – ако на някоя държава от страните членки бъдат отказани визи да има реципрочно действие срещу страната, която отказва визи. Тази въпрос е на трупчета от доста години. Така, че България може съвсем спокойно да предявява своите претенции“, заяви президентът, цитира БТВ

Според Йотова подходът на правителството към решаване на проблема с високите цени на хранителните стоки е правилен, доколкото се опира на широко обществено обсъждане.



„Административната реформа не може да се прави на парче, тя трябва да бъде много сериозно обмислена така, че да не бъде блокирана и администрацията. Спомняте се в началото, когато България стана част от ЕС, колко трудно изградихме тази администрация, не може да я пропиляваме с лека ръка“, коментира държавният глава.

