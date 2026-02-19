Здравко Василев: Ако са пуснали спасителен плот, изчезналите рибари могат да издържат 72 часа и в това време

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Странно е времето, за което е изчезнал сигнала на рибарския кораб, необичайно е да е потънал толкова бързо, ако е потънал. Това коментира бизнесменът Здравко Василев, познат и с участието си в „Биг Брадър”. Той говори за Нова телевизия от Созопол, където се организират доброволни групи от плавателни съдове, които ще правят огледи на север и на юг от Маслен нос, където стана инцидента.

Василев каза също, че ако бедстващият екипаж е успял да пусне спасителен плот, може да издържи на него 72 часа дори и в лошото време в морето. Той препоръча в издирването да се включи и хеликоптер, защото при вчерашните условия плотът може да е завлечен навътре в морето.

Бизнесменът каза също, че в последно време Морска администрация е много взискателна за оборудването на рибарските кораби, а от и самите рибари, особено тези от Варна, сами се стараят да бъдат изрядни.

