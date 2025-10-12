Зеленски: Не бихме използвали ракети "Томахоук" срещу цивилни обекти в Русия

Кадър Нова ТВ

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за телевизия "Фокс нюз", че ако Украйна получи от САЩ ракети "Томахоук", те ще бъдат използвани само срещу военни цели в Русия, но не и срещу цивилни обекти, предаде "Ройтерс". Зеленски даде това уверение в момент, в който американският президент Доналд Тръмп обмисля дали да предостави такива ракети на Киев.

Крилатите ракети "Томахоук" имат обсег от 2500 км, което означава, че украинските сили биха били способни да ги използват за обстрел дълбоко навътре в територията на Русия, включително и по столицата Москва, коментира "Ройтерс", цитирани от Нова ТВ.

Тръмп заяви в понеделник, че преди да се съгласи с доставката на "Томахоук", би желал да узнае как Украйна възнамерява да ги използва, защото не иска да ескалира военните действия.

Кремъл в неделя изрази безпокойство от изгледите САЩ да предоставят това оръжие на Киев и предупреди, че войната е достигнала до драматичен момент с ескалация на напрежението от всички страни.

